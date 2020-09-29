Роттердам+ от начала было делом политическим и бизнес-лоббистским – эксперт Совместные усилия "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина и ферросплавных заводов обжаловать закрытие дела "Роттердам+" в очередной раз подтвердили заказной характер этого дела.



Такое мнение высказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.



"Никопольский завод ферросплавов" и "Центр противодействия коррупции" Шабунина умудрились вместе подать в суд заявления против САП с просьбой отменить решение о закрытии дела "Роттердам+". Либо они вообще глупые, либо просто уже никто не планирует скрывать свои истинные бизнес-интересы. Здесь откровенное подтверждение, что "Роттердам+" от начала было делом политическим и бизнес-лоббистским", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.



По его словам, единственными "пострадавшими" по уже закрытому делу "Роттердам+" себя считают только два предприятия – "Никопольский завод ферросплавов" и "Запорожский ферросплавный завод".



"В принципе, это хорошо, что Шабунин - ЦПК - ферросплавы выстроились в один ряд. Ранее было понятно, что "Никопольский завод ферросплавов" и "Запорожский завод ферросплавов" были единственными потерпевшими по закрытому делу "Роттердам". Но теперь к ним добавился ЦПК Шабунина", - добавил Корольчук.



Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил законность решения САП о закрытии дела "Роттердам+". Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.



После этого заявления в ВАКС против закрытия дела совместно подали Никопольский завод ферросплавов и "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина. 25 сентября их заявления объединены в совместное производство.



Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.



11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.



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