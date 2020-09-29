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Украина надеется в 2023 году отказаться от кредитов МВФ

29.09.20 14:06 , Укринформ
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Министерство финансов Украины планирует отказаться от кредитов МВФ в 2023 году. Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил глава ведомства Сергей Марченко.

"В конкретно данный жизненный цикл страны, а это 2020–2021 год, нам такой партнер, как МВФ, нужен. В стратегии Министерства финансов мы ставим задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 году. Но до этого времени мы должны быть честными партнерами. Поэтому перед тем, как отправили бюджет в парламент, мы весь пакет бюджета передали в МВФ", - сказал C.Марченко в интервью интернет-газете "Страна.ua".

Он уточнил, что на данном этапе идут консультации.

"На днях был разговор премьера с директором Европейского департамента. Нам нужно пройти стадию обсуждения по конкретным параметрам. Не идет речь про требования, мы просто объясняем, почему мы заложили такой рост или такие расходы", - отметил С.Марченко.

Как сообщалось, Министерство финансов рассчитывает до конца года получить два транша от Международного валютного фонда по 700 млн долл. каждый. В июне 2020 года Украина получила кредит от МВФ в сумме 2,1 млрд дол.

МинПром

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