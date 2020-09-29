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Минэнерго просит 16 млрд грн на программы энергоэффективности

29.09.20 13:29 , Оilpoint.com.ua
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Врио министра энергетики Ольга Буславец представила народным депутатам из профильного комитета Верховной Рады насущные потребности топливно-энергетического комплекса и сферы энергоэффективности в средствах госбюджета на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Средства предлагается предусмотреть на энергоэффективность, модернизацию шахт, защиту средств для вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС, погашение задолженности по ЕСВ для угледобывающих предприятий, расчеты по "зеленому" тарифу и погашения задолженности на оптовом рынке э/э.

Энергоэффективность остается одним из приоритетов Минэнерго. Для программы "теплых" кредитов планируется предусмотреть 150 млн грн.

Сообщается, что за период работы программы 850 тыс. Участников привлекли более 335 тыс . "теплых кредитов" на сумму более 8,6 млрд грн, по которым получено возмещение из госбюджета в объеме более 3 млрд грн. В 2020 году привлечено почти 18 тыс. "теплых кредитов" на сумму более 1 млрд грн.

Министерство также предлагает предусмотреть средства для уплаты части взноса Украины в Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды. Весь взнос составляет 10 млн евро равными частями в течение 5 лет. То есть в бюджете должно быть предусмотрено 2 млн евро (69,5 млн гривен).

Выполнение условий Меморандума о взаимопонимании с производителями электроэнергии из возобновляемых источников также является одним из приоритетных направлений работы Министерства. Законом предусмотрены расходы из госбюджета на финансовую поддержку гарантированного покупателя для оплаты «зеленой» электроэнергии в размере не менее 20% прогнозной выработки электроэнергии.

Предполагается выделить в госбюджете на следующий год 11,55 млрд грн. для того, чтобы государство имело возможность выполнять свои обязательства перед инвесторами.

Особое внимание Минэнерго уделяет угольной отрасли. Ряд предложений направлен ​​на решение текущих и устарелых проблем.

Для государственных угледобывающих предприятий предлагается выделить 1,4 млрд грн на погашение задолженности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, которая накапливалась с 2014 года.

В ведомстве отмечают, что рост задолженности по ЕСВ приводит к нарушению прав работников на социальную защиту, в частности к незачислению периода работы, за который не уплачен единый взнос, в страховой стаж, негативно влияет на размер пенсий, больничных и других выплат .

Кроме того, Министерство предлагает предусмотреть на модернизацию шахт 2 млрд грн. Это позволит полностью оснастить 8 лав на 8 государственных шахтах. Прирост добычи угля позволит уменьшить себестоимость угольной продукции и нагрузку на государственный бюджет.

Минэнерго предлагает решить вопрос задолженности, возникшей на оптовом рынке электроэнергии. Верховная Рада в июле приняла соответствующий закон (№ 719-IX).

Для реализации этого закона Минэнерго предлагает предоставить Минфину право по решению Кабмина выдавать облигации внутреннего государственного займа. Это позволит финансово оздоровить государственные энергетические компании (НЭК "Укрэнерго", НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго").

Для защиты от инфляционных процессов средств финансового резерва, где аккумулировано более 5 млрд грн, предназначенного для снятия с эксплуатации атомных энергоблоков, предлагается выделить 785,4 млн грн — на приобретение облигаций внутреннего государственного займа.

Таким образом, суммарно на нужды ТЭК ведомство потребует около 16 млрд грн.

Депутаты согласились с инициативами Минэнерго и пообещали свою поддержку для внесения и сопровождения соответствующих поправок в законопроект о Госбюджете-2021.

МинПром

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