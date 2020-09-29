Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина не успеет ликвидировать ГФС, как требует МВФ

29.09.20 13:13 , Экономическая правда
печать
размер текста:

Украина не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС) до конца 2020 года вопреки договоренностям с МВФ. Об этом заявил в интервью LIGA.net и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.

"Чисто налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно. Всю ГФС – будут сложности", – отметил С.Солодченко.

По его словам, ГФС – правопреемник многих крупных структур, например, Министерства доходов и сборов, поэтому для ликвидации нужно время.

"У нас есть немало людей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, есть имущество, которое надо передавать, в том числе речь идет об оккупированных территориях, вопрос передачи вооружения, конфиската. Все эти моменты требуют значительного времени и соблюдения определенных процедур", – подчеркнул С.Солодченко.

Он отметил, что сейчас в структуре ГФС осталась только налоговая милиция, а также административный персонал: кадры, бухгалтерия и т.п.

"В общей сложности в ликвидируемой ГФС работает около 5000 человек. С ликвидацией всех сотрудников уволят", – отметил глава службы.

МинПром






... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:29
Минэнерго просит 16 млрд грн на программы энергоэффективности
13:01
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ЗТМК
12:47
Коронавирус обрушил даже экономику Швейцарии
12:32
Индия начнет тотальную регистрацию всех контрактов на импорт чугуна и стали
12:22
Общую сумму субсидий и льгот урезали на 757 млн грн
12:02
Финская Outokumpu начинает сокращения персонала в убыточном подразделении
11:51
В Украине неуклонно растет долг по зарплате
11:32
Заробитчане шлют в Украину все меньше переводов
11:14
Китай хочет построить в Украине агроиндустриальный парк
11:00
Иран запустил вторую линию завода South Kaveh мощностью 1,2 млн стальных слитков
10:47
Нафтогаз не рискнул повышать цены перед выборами
10:31
До конца года украинцы будут платить за э/энергию по старым ценам
10:16
ArcelorMittal возобновила работу доменной печи на меткомбинате в Бремене
09:58
В августе Китай сократил импорт меди
09:33
Японская JFE ожидает высоких цен на руду до конца года
09:26
В США растут цены на сталь, а загрузка заводов увеличивается
08:53
В Европе дорожает газ
08:04
Запорожсталь возьмет на практику 400 студентов
28.09.20
17:51
КрАЗ необходимо национализировать – мэр Кременчуга
17:33
В августе средняя зарплата украинцев упала на 3%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!