Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ЗТМК Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" в пользу третьих лиц и нанесения вреда предприятию в особо крупных размерах. Об этом Українським Новинам сообщили в компании Tolexis Trading Limited, владеющей 49% акций предприятия.



Согласно сообщению 17 сентября 2020 года Tolexis Trading Limited добилась через суд рассмотрения своего заявления об уголовном преступлении.



До этого решения суда в НАБУ безосновательно отказывались регистрировать заявление Tolexis Trading Limited.



В своем заявлении инвестор указывает на факты растраты имущества предприятия, совершенные нынешним руководством ООО "ЗТМК".



Речь идет, во-первых, о появлении фирмы-прокладки с правом получать на собственные банковские счета оплату за продукцию и другие поступления в пользу ООО "ЗТМК".



В частности, с июня 2020 года адвокатское объединение "Премиум" согласно заключенному с ООО "ЗТМК" договора коммерческого представительства получило право получать оплату за проданную продукцию и другие поступления в пользу ООО "ЗТМК" на собственные банковские счета, а также получать комиссию – процент от объема поступивших денег.



По мнению юристов компании Tolexis Trading Limited, в результате заключения такого договора ЗТМК недополучает деньги от реализации продукции, а "ЗТМК" и его собственникам наносится прямой имущественный вред.



Во-вторых, в заявлении Tolexis Trading Limited сказано, что с июля 2020 года ООО "ЗТМК" экспортирует титановую продукцию по ценам, которые существенно ниже рынка.



В частности, сделки, заключенные нынешним руководством предприятия с Tip Trade Industial Products GMBH (Германия) и ADM Metals GMBH (Германия) предполагают продажу по цене 3 тыс. долл. за тонну титановой губки при рыночной цене почти в два раза выше.



Для сравнения, весной 2020 года "ЗТМК" продавало аналогичную продукцию по цене 6,3–8 тыс. долл. за тонну.



Tolexis Trading Limited как собственник миноритарного пакета ООО "ЗТМК" считает, что в результате продажи продукции по заниженным ценам ООО "ЗТМК" недополучило существенную часть доходов, а предприятия-посредники стали основными выгодополучателями.



По мнению заявителя, ущерб наносится как государству, которое владеет 51% ООО "ЗТМК", так и Tolexis Trading Limited, владеющей 49% долей в ООО "ЗТМК".



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



