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Коронавирус обрушил даже экономику Швейцарии

29.09.20 12:47 , Лента ру
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Экономика Швейцарии, которую называют одной из лучших в мире, рекордно обрушилась на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и введенными из-за нее ограничениями. Как сообщает Reuters, ВВП страны во втором квартале текущего года упал на 7,3%, подобное снижение было зафиксировано впервые за несколько десятилетий.

Государственный секретариат по экономическим связям (SECO) страны указал, что это самое резкое падение с момента первого расчета показателей в 1980-м. По словам аналитиков, за первое полугодие 2020-го личное потребление сократилось на 8,1 %, на 6,5 % упал экспорт товаров, а экспорт услуг — на 15,3 %.

В то же время экономисты строили более пессимистичные прогнозы относительно экономики: они предрекали сокращение по крайней мере на 8,2 %. В третьем квартале аналитики ждут постепенного восстановления роста экономики, но говорить о возвращении к докризисным показателям пока рано. В целом по итогам года власти Швейцарии ждут самой сильной рецессии с 1970-х.

Согласно недавнему исследованию Международного института управленческого развития (IMD) Швейцария находится в топе мирового рейтинга конкурентоспособности. Также к числу лучших экономик мира причисляют Сингапур, Данию, Нидерланды, Гонконг, Швецию, Норвегию, Канаду, ОАЭ, США и Тайвань.

МинПром

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