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Общую сумму субсидий и льгот урезали на 757 млн грн

29.09.20 12:22 , Интерфакс-Украина
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Кабинет министров Украины уменьшил на 756,9 млн грн объемы расходов на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно распоряжению правительства №1177 от 28 сентября, уменьшен объем расходов потребления по программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме" на сумму 756 тыс. 900 грн, которые были предусмотрены Министерству социальной политики на 2020 год в общем фонде государственного бюджета.

В то же время на соответствующею сумму увеличен объем расходов потребления по программе "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью".

МинПром

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