Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Финская Outokumpu начинает сокращения персонала в убыточном подразделении

29.09.20 12:02 , Steelland
печать
размер текста:

Финский производитель нержавеющей стали Outokumpu заявил во вторник, что планирует сократить до 100 рабочих мест в рамках реорганизации своего бизнес-подразделения по производству сортового проката вместо его продажи.

В феврале Outokumpu начала проверку убыточного подразделения, которое производит стальную арматуру, катанку и проволоку для нефтяной, химической и машиностроительной промышленности.

Подразделение понесло скорректированный убыток в размере 7 млн евро (8,2 млн долл.) до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в 2019 году при чистых продажах в размере 642 млн евро, а в первой половине 2020 года скорректированная EBITDA составила минус 5 млн евро в чистом виде при объеме продаж 289 миллионов, говорится в сообщении компании.

У Outokumpu есть заводы по производству сортового проката в Великобритании, США и Швеции.

"Программа реструктуризации будет запущена немедленно с принятия кадровых мер, которые могут привести к сокращению примерно 100 должностей", - сказали в компании.

Компания также планирует повысить операционную эффективность подразделения и расширить ассортимент своей продукции, чтобы сосредоточиться на более дорогих специальных сортах.

В апреле Outokumpu назначила Финна Хейкки Малинена своим новым генеральным директором и объявила о своем новом составе руководства во вторник, добавив, что ее стратегия для всей группы будет опубликована 5 ноября.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:29
Минэнерго просит 16 млрд грн на программы энергоэффективности
13:13
Украина не успеет ликвидировать ГФС, как требует МВФ
13:01
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ЗТМК
12:47
Коронавирус обрушил даже экономику Швейцарии
12:32
Индия начнет тотальную регистрацию всех контрактов на импорт чугуна и стали
12:22
Общую сумму субсидий и льгот урезали на 757 млн грн
11:51
В Украине неуклонно растет долг по зарплате
11:32
Заробитчане шлют в Украину все меньше переводов
11:14
Китай хочет построить в Украине агроиндустриальный парк
11:00
Иран запустил вторую линию завода South Kaveh мощностью 1,2 млн стальных слитков
10:47
Нафтогаз не рискнул повышать цены перед выборами
10:31
До конца года украинцы будут платить за э/энергию по старым ценам
10:16
ArcelorMittal возобновила работу доменной печи на меткомбинате в Бремене
09:58
В августе Китай сократил импорт меди
09:33
Японская JFE ожидает высоких цен на руду до конца года
09:26
В США растут цены на сталь, а загрузка заводов увеличивается
08:53
В Европе дорожает газ
08:04
Запорожсталь возьмет на практику 400 студентов
28.09.20
17:51
КрАЗ необходимо национализировать – мэр Кременчуга
17:33
В августе средняя зарплата украинцев упала на 3%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!