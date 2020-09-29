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В Украине неуклонно растет долг по зарплате

29.09.20 11:51 , Интерфакс
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Общая задолженность по выплате заработной платы в августе выросла на 0,6% и на 1 сентября 2020 года составила 3,42 млрд грн. По данным Государственной службы статистики, рост задолженности отмечается с марта 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

В том числе задолженность по зарплате перед работниками экономически активных предприятий в августе выросла на 0,8% и на 1 сентября текущего года достигла 2,2 млрд грн.

В разрезе регионов рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Ривненской (на 38,5%), Херсонской (на 19,2%), Кировоградской (на 18,2%), Харьковской (на 8,3%), Черниговской (на 7,8%), Черкасской (на 4,8%), Винницкой (на 3,4%), Днепропетровской (на 3,3%), Запорожской и Николаевской (на 2,5%) областях и Киеве (на 10,4%).

В то же время сокращение задолженности по заработной плате в августе зафиксировано во Львовской (на 25,5%), Черновицкой (на 22,6%), Луганской (на 17,4%), Тернопольской (на 12,9%), Закарпатской (на 9,4%), Житомирской (на 8,7%), Донецкой (на 4,1%), Одесской (на 3%), Сумской (на 2,7%), Хмельницкой (на 1,1%), Полтавской (на 1%) областях.

Как сообщалось, по данным Госстата, задолженность по выплате заработной платы в Украине в июле выросла на 8,1% и на 1 августа 2020 года составила 3,4 млрд грн.

МинПром

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