Заробитчане шлют в Украину все меньше переводов

Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь-август 2020 года составил 7 168 млн долларов. Это на 6,4% (на 493 млн долл.) меньше, чем годом ранее (7 661 млн долл.). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-августе 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено 2504 млн долл., что на 1281 млн долл. меньше, чем за этот же период годом ранее.
Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.
По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12 017 млн долл., что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11 111 млн долл.).
В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.
Как сообщалось, объем частных переводов в Украину из-за границы за январь-июль 2020 года составил 6 287 млн долл. Это на 5,6% (на 355 млн долл.) меньше, чем годом ранее (6 642 млн долл.).