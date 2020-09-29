Китай хочет построить в Украине агроиндустриальный парк Украинский и китайский бизнес договариваются об углублении взаимовыгодного сотрудничества и развитии партнерских отношений. Об этом шла речь в ходе встречи председателя ОО "Аграрный союз Украины" Геннадия Новикова с президентом Китайской торговой ассоциации Вэй Сыном, говорится в сообщении АСУ.



Г.Новиков отметил, что в рамках сотрудничества украинских аграриев интересует не столько продажа сырья, сколько создание совместных предприятий, которые здесь в Украине занимались глубокой переработкой собранного зерна.



"Мы заинтересованы в партнерах, которые с одной стороны были потребителем продукции, а с другой — выступили бы инвесторами, которые вложили средства в строительство в Украине перерабатывающих мощностей", — подчеркнул глава ГС "АСУ".



Он подчеркнул, что украинские аграрии имеют очень широкие возможности для выработки и поставки широкого спектра продукции на китайский и на другие рынки.



"Только из пшеницы мы можем производить более 30 видов продукции. Это важное взаимовыгодное сотрудничество, которое бы дало возможность инвесторам перерабатывающих предприятий не только обеспечивать потребность китайского рынка, но и выходить на рынки по всему миру и таким образом получать дополнительные доходы", — отметил Г.Новиков.



Он также добавил, что АСУ заинтересован в развитии сотрудничества, которое обеспечит уборку всех лишних посреднических структур.



Вэй Сын в свою очередь отметил, что китайскую сторону интересует как в создание перерабатывающих предприятий, так и в обеспечение украинских сельхозпроизводителей семенным материалом, удобрениями, средствами защиты растений и техникой.



"И если у украинских производителей не будет достаточного количества средств, чтобы получить необходимую технику, мы готовы рассмотреть возможность оплаты за счет будущего урожая", — отметил он.



По его словам, китайская сторона также рассматривает возможность создания в Украине сельскохозяйственного индустриального парка и принять участие в развитии совместных проектов по переработке сельхозпродукции.



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