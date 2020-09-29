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Нафтогаз не рискнул повышать цены перед выборами

29.09.20 10:47 , РБК Украина
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Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в октябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с сентябрем цена газа выросла на 1460 грн (на 45%). Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, тариф "Годовой" сохранен на уровне 5,24 грн/куб. м.

Отметим, "Нафтогаз" резко повысил цены на газ для населения в июле-августе. В частности, ГК "Нафтогаз Украины" подняла цену в августе на 9%, до 3,24 грн/куб. м.

В сентябре цена газа выросла еще на 45%, до 4,70 грн/куб. м. Кроме того, "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

При этом в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что по новым правилам работы рынка природного газа население (бытовые потребители) может покупать газ напрямую у ГК "Нафтогаз Украины" либо у любого другого поставщика. При этом доля компании в поставках газа населению составляет 2%.

Напомним, постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) с 1 августа 2020 года прекратило действовать в части поставки газа для нужд населения.

Отметим, выборы в местные органы власти пройдут в Украине 25 октября 2020 года.

МинПром

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