ArcelorMittal возобновила работу доменной печи на меткомбинате в Бремене Корпорация ArcelorMittal возобновила выплавку чугуна в доменной печи № 3 на металлургическом комбинате в Бремене (Германия). Данная печь простаивала с октября 2019 г., т. е. была выведена из эксплуатации до начала эпидемии коронавируса.



В настоящее время на ArcelorMittal Bremen насчитываются две доменные печи. Возвращенная в строй ДП-3 имеет меньшую мощность, соответствующую около 1,2 млн. т в год.



По словам представителей компании, причиной рестарта стало расширение спроса на стальную продукцию. Кроме того, запуск доменной печи в Бремене должен компенсировать остановку на капитальный ремонт аналогичного агрегата в Генте (Бельгия).



Как сообщает германская металлургическая ассоциация WV Stahl, за первые восемь месяцев 2020 г. в стране было выплавлено 14,26 млн т чугуна, на 19,1% меньше, чем в тот же период годом ранее. Производство стали сократилось на 17%, до 22,71 млн т.



По оценкам ассоциации VDMA, объединяющей германских производителей промышленного оборудования, спрос на продукцию этой отрасли начал восстанавливаться после кризиса. Но по итогам текущего года в ней прогнозируется падение производства на 17% по сравнению с 2019 г.



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