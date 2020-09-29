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В августе Китай сократил импорт меди

29.09.20 09:58 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным таможенной администрации КНР, в августе китайские компании импортировали 470,1 тыс. т катодной меди. Это на 15,3% меньше, чем в июле, но на 62,8% превышает показатель августа прошлого года.

Всего за первые восемь месяцев текущего года китайский импорт катодной меди составил 2,95 млн. т. Это на 37,7% больше, чем в январе-августе 2019 г.

Как отмечает китайское издание «Shanghai Metals Market» (SMM), летом текущего года китайские компании резко увеличили импорт меди из-за благоприятного соотношения цен на внутреннем и мировом рынке, а также вследствие дефицита сырья.

Но к настоящему времени спрос на импортную медь значительно упал, так что сентябрь должен показать дальнейшее сокращение внешних закупок. Цены на мировом рынке поднялись, а Китай сам наращивает выпуск катодной меди.

МинПром

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