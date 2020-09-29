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Японская JFE ожидает высоких цен на руду до конца года

29.09.20 09:33
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JFE Holdings, второй по величине производитель стали в Японии, ожидает, что цены на железную руду останутся на текущем уровне, самом высоком за более чем шесть лет.

По словам японского производителя стали, рекордное производство стали в Китае, вызванное инициативой правительства по инфраструктурным проектам, является самым большим фактором поддержания цен на железную руду.

Масаши Терахата, финансовый директор JFE Holdings, прокомментировал, что весьма вероятно, что железная руда останется на текущем уровне 120 долл. за тонну к концу финансового года, заканчивающегося в марте 2021 года, хотя может произойти небольшое снижение.

Железная руда выросла почти на 40% в этом году и была близка к самому высокому уровню с 2014 года на закрытии в Сингапуре в понедельник. Рост был поддержан производством нерафинированной стали в Китае, которое в июле превысило 90 миллионов тонн третий месяц подряд.

МинПром

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