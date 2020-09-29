В Европе дорожает газ Стоимость природного газа на спотовом рынке самого ликвидного хаба Европы, голландского TTF, превысила психологическую отметку в 150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.



Похолодание в регионе способствовало скачку цен сразу почти на 10 долларов по сравнению с предыдущим днем — до примерно 153 долларов за тысячу кубометров (или около 4,2 доллара за MMBtu).



При этом в средняя цена за сентябрь уже достигла максимума с начала года и в настоящий момент находится на отметке 137 долларов за тысячу кубов. Минимума же цена контрактов на споте хаба TTF достигла в мае на фоне падения спроса на энергоресурсы в мире, тогда она составила в среднем около 55 долларов за тысячу кубометров.



Цены на газ растут не только в Европе, но и на рынке Азии. Так, по данным на 24 сентября азиатский индекс Platts JKM с поставкой в ноябре достигал более 4,9 доллара за MMBtu, или около 180 долларов.



МинПром

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