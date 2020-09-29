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Запорожсталь возьмет на практику 400 студентов

29.09.20 08:04
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Металлургический комбинат "Запорожсталь" предоставит возможность студентам и учащимся запорожских высших и средних профильных учреждений освоить будущую профессию в условиях реального производства - в текущем году 400 студентов пройдут практику на комбинате в сопровождении наставников - опытных сотрудников предприятия. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как сообщается,более 250 практикантов в соответствии с программой проходят оплачиваемую практику, многие из них возвращаются на предприятие для трудоустройства на первое рабочее место. В 2020 году "Запорожсталь" примет на работу около 100 молодых специалистов. В текущем году на меткомбинат также будет трудоустроено около 200 работников в возрасте до 30 лет.

При этом уточняется, что на предприятии действует специальная программа стажировки и адаптации молодых специалистов в условиях производства, система закрепления опытных наставников.

В рамках программы "Метинвеста" по привлечению, найму и удержанию молодежи на предприятиях компании, на "Запорожстали" действуют мотивационные проекты как для молодых сотрудников, так и для студентов и учащихся профильных специальностей. В 2020 году около 800 лучших студентов Запорожья будут отмечены стипендиями "Метинвеста", суммарно стипендиальный фонд составит до 6 млн грн в год.

В Запорожье специалистов по востребованным на предприятии специальностям готовят Запорожский национальный университет, Национальный университет "Запорожская политехника", Запорожский политехнический центр профессионально-технического образования, Запорожский металлургический колледж Запорожского национального университета, Запорожское машиностроительное высшее профессиональное училище, Запорожский профессиональный лицей железнодорожного транспорта, другие учебные заведения.

"Запорожсталь" производит высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

МинПром

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