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В августе средняя зарплата украинцев упала на 3%

28.09.20 17:33 , РБК Украина
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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2020 года составила 11 446 грн. Это на 3% (на 358 грн) меньше по сравнению июлем (11 804 грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в августе 2020 года к августу прошлого года выросла на 6,0%, номинальная выросла на 8,6%.

Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве - 16 795 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 8 996 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 10000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Информация и телекоммуникации" - 19 827 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 6 224 грн, где зарплаты за месяц выросли на 7%.

Напомним, согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).

МинПром


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