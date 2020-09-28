Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Порт Измаил следующий в очереди на концессию

28.09.20 16:27 , uaprom.info
печать
размер текста:

Следующим объектом портовой отрасли Украины, для которого разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта государственно-частного партнерства, станет Измаильский морской порт, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы уже проводим отбор компании, которая разработает ТЭО на Черноморский паромный комплекс. Кроме этого, уже финализируем проект, касающийся пассажирского и гостиничного комплекса в Одессе. Это только первые два проекта. И мы недавно объявили о том, что так же уже инициируем Измаил. Сейчас у нас происходит фаза подготовки предварительного ТЭО, и мы готовы двигаться вперед. Поэтому, Измаил — следующий на очереди, приготовиться", — рассказал В.Криклий.

Ранее министр говорил, что Мининфраструктуры планирует реализовать концессионные проекты в Черноморском морском порту, включая железнодорожно-паромный комплекс, Измаильском и Бердянском морских портах.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:33
В августе средняя зарплата украинцев упала на 3%
17:10
Россия третий месяц подряд снижает экспорт титана
16:51
На совет директоров Boeing подали в суд из-за 737 MAX
16:03
Украинцы за август купили бензина и ДТ больше на 9%
15:46
Факторов для падения курса до 30 грн/долл. нет – НБУ
15:30
Интерпайп Сталь еще не получила льготный тариф на передачу э/э для зеленых металлургов
15:24
7 украинских вокзалов передадут в концессию – Криклий
15:14
Ferrexpo передала санитарные автомобили медучреждениям Горишних Плавней
15:04
Российскому металлургпрому прогнозируют падение на 3%
14:56
Интерпайп критикует условия проведения аукционов Энергоатома на УЭБ
14:50
Повышение энерготарифа убьет металлургию – Каленков
14:31
Польский PGNIG будет поставлять газ в Украину
14:10
Украина немного сократила госдолг в гривне
13:53
Украина открыла границы для иностранцев
13:35
Госстат: электроэнергия для населения дорожает, для промышленности – дешевеет
13:22
Решение НКРЭКУ о повышении ночных price caps изуродовало систему – Морозов
13:05
В Украине заговорили о повышении акциза на сжиженный газ
12:41
Население заплатит за газ больше, чем промпредприятия
12:19
АМКР начал отправлять руду через порт Южный
12:03
Минфин погасил ОВГЗ на 110 млн долл.
25.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!