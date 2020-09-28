Порт Измаил следующий в очереди на концессию Следующим объектом портовой отрасли Украины, для которого разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта государственно-частного партнерства, станет Измаильский морской порт, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



"Мы уже проводим отбор компании, которая разработает ТЭО на Черноморский паромный комплекс. Кроме этого, уже финализируем проект, касающийся пассажирского и гостиничного комплекса в Одессе. Это только первые два проекта. И мы недавно объявили о том, что так же уже инициируем Измаил. Сейчас у нас происходит фаза подготовки предварительного ТЭО, и мы готовы двигаться вперед. Поэтому, Измаил — следующий на очереди, приготовиться", — рассказал В.Криклий.



Ранее министр говорил, что Мининфраструктуры планирует реализовать концессионные проекты в Черноморском морском порту, включая железнодорожно-паромный комплекс, Измаильском и Бердянском морских портах.



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