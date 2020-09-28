Украинцы за август купили бензина и ДТ больше на 9% Потребление бензинов и дизельного топлива в августе 2020 г. составило 756,3 тыс. т, что на 8,8% больше, чем в августе 2019 года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики (Госстат).



По данным ведомства, розничные продажи бензина выросли на 16,4%, до 136,1 тыс. т, ДТ — на 17,1%, до 116,6 тыс. т. Промышленное потребление ДТ показало рост на 5,8% — до 461,6 тыс. т, промпотребление бензинов осталось на уровне августа прошлого года — 43 тыс. т.



В целом потребление дизельного топлива в августе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 7,9%, до 578,2 тыс. т, бензинов — до 178,1 тыс. т (+11,9%).



Как сообщал enkorr со ссылкой на "Консалтинговую группу А-95", баланс рынка ДТ в августе 2020 г. составил 616,5 тыс. т, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2019 г., автомобильных бензинов — 206 тыс. т (+17%).



Эксперты "Консалтинговой группы А-95" ранее отмечали, что в течение последнего года наблюдается сближение данных балансов (поставок) с потреблением, отслеживаемым Госстатом.



По мнению экспертов, это вызвано началом лицензирования АЗС и борьбой с теневым сегментом рынка, вследствие чего участники рынка вынуждены более полно отчитываться перед органами статистики. Между тем весомые расхождения по отдельным сетям АЗС все еще имеют место, отмечают в "А-95".



Напомним, с июля 2019 г. стартовала реформа топливного рынка, предусматривающая повышение прозрачности и усиление контроля за оборотом топлива. На первом этапе, с 1 июля 2019 г., введено обязательное лицензирование деятельности по розничной реализации топлива. С 1 апреля 2020 г. вступил в силу последний этап по оборудованию нефтебаз уровнемерами-счетчиками, но сверка данных по уровнемерам и СЭАРТ отсрочена до 1 октября 2020 г.



МинПром



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