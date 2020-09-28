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Интерпайп Сталь еще не получила льготный тариф на передачу э/э для "зеленых" металлургов

28.09.20 15:30
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Украинская промышленная компания "Интерпайп" заявляет о многочисленных манипуляциях и лжи в СМИ вокруг темы льготного тарифа на передачу э/энергии для предприятий "зеленой" электрометаллургии. Завод "Интерпайп Сталь" платит за эту услугу "Укрэнерго" по обычному тарифу. Об этом в интервью агентству Expro сообщил Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайп".

"Сейчас наш электросталеплавильный завод "Интерпайп Сталь" оплачивает передачу э/э по обычному, а не льготному тарифу", - сказал он.

По его словам, заводу еще необходимо пройти много процедур. "Критерии очень непростые: необходимо показать, что у предприятия выбросы СО2 не превышают 250 кг на 1 т стали. При этом обычная мартеновская и доменная печь дает 2 т выбросов СО2 на 1 т стали. Это непросто доказать, что у нашего предприятия только 250 кг", - подчеркнул топ-менеджер.

Как сообщил Д.Морозов, "Интерпайп" инвестировал в экологические проекты, снизив выбросы в атмосферу в 2,5 раза. "У нас в 8 раз меньше выбросов, чем на доменном производстве. Если брать ЕС, который поставил себе цель сократить выбросы почти на 70% к 2020 года (с текущего показателя 700 т СО2 на 1 тонну стали до 250 т СО2 на 1 тонну стали), то только заводы, которые производят сталь электродуговым способом производства подпадают под европейские требования, все остальные производства – почти не проходят", - подчеркнул он.

Поэтому повышение тарифа «Укрэнерго" на передачу э/э в 2,7 раза с 1 ноября ударит по всей группе, как и по всем промышленным потребителям Украины. "С 1 ноября вся группа "Интерпайп" (как и другие потребители в Украине) получит рост тарифов "Укрэнерго" в 3 раза", - сказал он.

По его словам, только 40% от всех объемов потребления э/энергии группы "Интерпайп" приходится на электросталеплавильный завод "Интерпайп Сталь".

"Именно этот завод будет претендовать на льготный тариф. Все остальные заводы, которые производят стальные трубы и ж/д колеса (Интерпайп НТЗ, Интерпайп НМТЗ и Интерпайп Нико Тьюб), платят "Укрэнерго" за передачу э/энергии по обычному тарифу", - отметил он.

МинПром

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