Ferrexpo передала санитарные автомобили медучреждениям Горишних Плавней

Учреждения здравоохранения г. Горишни Плавни получили очередную партию помощи от компании Ferrexpo. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На этот раз это два санитарных автомобиля Renault Master, которые были переданы в Больницу интенсивного лечения I уровня Горишних Плавней и в Центр первичной медико-санитарной помощи для транспортировки больных в больницы области и Украины.
Общая стоимость автомобилей составляет около 3 млн. гривен. Данная поставка была осуществлена в рамках большой программы помощи Ferrexpo по борьбе с COVID-19.
По словам мера г. Горишни Плавни Дмитрия Быкова, медицинские работники и городская власть очень признательны за систематическую поддержку, оказываемую ГОКами Феррекспо. Медицинские санитарные автомобили – это крайне важный и необходимый транспорт для транспортировки пациентов не только во времена пандемии коронавируса, но и в не эпидемический период.
"К сожалению, статистика заболевших COVID-19 не радует хорошими новостями, ситуация также осложняется сезонными всплесками других вирусных заболеваний. Мы понимаем, что медики и пациенты продолжают нуждаться в нашей поддержке и не прекращаем программы помощи, изучая потребности и систематически передавая необходимое оборудование, транспорт, медикаменты и средства защиты больницам", - отметил директор Благотворительного фонда Полтавского ГОКа Вячеслав Минязев.