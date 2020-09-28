Ferrexpo передала санитарные автомобили медучреждениям Горишних Плавней Учреждения здравоохранения г. Горишни Плавни получили очередную партию помощи от компании Ferrexpo. Об этом сообщает пресс-служба компании.



На этот раз это два санитарных автомобиля Renault Master, которые были переданы в Больницу интенсивного лечения I уровня Горишних Плавней и в Центр первичной медико-санитарной помощи для транспортировки больных в больницы области и Украины.



Общая стоимость автомобилей составляет около 3 млн. гривен. Данная поставка была осуществлена в рамках большой программы помощи Ferrexpo по борьбе с COVID-19.



По словам мера г. Горишни Плавни Дмитрия Быкова, медицинские работники и городская власть очень признательны за систематическую поддержку, оказываемую ГОКами Феррекспо. Медицинские санитарные автомобили – это крайне важный и необходимый транспорт для транспортировки пациентов не только во времена пандемии коронавируса, но и в не эпидемический период.



"К сожалению, статистика заболевших COVID-19 не радует хорошими новостями, ситуация также осложняется сезонными всплесками других вирусных заболеваний. Мы понимаем, что медики и пациенты продолжают нуждаться в нашей поддержке и не прекращаем программы помощи, изучая потребности и систематически передавая необходимое оборудование, транспорт, медикаменты и средства защиты больницам", - отметил директор Благотворительного фонда Полтавского ГОКа Вячеслав Минязев.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



