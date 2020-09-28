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Факторов для падения курса до 30 грн/долл. нет – НБУ

28.09.20 15:46 , Бизнес Цензор
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Национальный банк Украины (НБУ) не видит фундаментальных факторов для долгосрочного ослабления курса гривни. Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

Ю.Гелетий отметил, что сейчас наблюдается изменение конъюнктуры на валютном рынке из-за возросшего спроса на валюту со стороны импортеров и предприятий для выплат по внешним заимствованиям, однако фундаментального давления на курс нет.

"Мы ожидаем, что начало продаж нового урожая окажет положительное влияние на предложение валюты. То есть гривна может вернуться к укреплению. Если это будет рыночное движение, то искусственно сдерживать ревальвации мы не будем. В целом у нас очень неплохая ситуация с платежным балансом, в том числе и текущим счетом. Наш экспорт во время кризиса снизился значительно меньше импорта. То есть фундаментальных факторов для какого-то долгосрочного ослабления гривни мы не видим", – сказал замглавы НБУ.

При этом он подчеркнул, что Национальный банк и в дальнейшем будет придерживаться плавающего курса гривни.

"НБУ не будет никоим образом поддерживать то ли девальвационное, то ли ревальвационное движение курса. Мы не собираемся мешать гривне двигаться в ту сторону, куда ее будут толкать рыночные силы. Если гривня будет только девальвировать, то о каком доверии к национальной валюте можно говорить, стоит тогда рассчитывать на дедолларизацию и дешевые кредиты? Это риторический вопрос", – подчеркнул замглавы НБУ.

Ю.Гелетий также признал, что заявления политиков о "долларе по 30" имеют психологическое влияние на рынок, но, по его мнению, оно носит краткосрочный характер.

онечно, политические заявления влияют на настроения. Но это влияние является краткосрочным. Мы видели много прогнозов относительно падения гривни еще в июле, когда происходила смена главы НБУ, однако этого не произошло. Тогда гривня тоже ослабла, но уже в августе вернулась к укреплению. Поэтому поверьте, у нас нет никаких секретных документов или договоренностей относительно доллара за 30. В долгосрочной перспективе курс гривни будет формироваться под влиянием фундаментальных факторов – динамики экспорта, импорта, инвестиций", – добавил замглавы НБУ.

Как сообщалось, Совет Национального банка Украины по представлению главы правления НБУ Кирилла Шевченко назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия на заседании 22 июля.

МинПром

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