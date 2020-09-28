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7 украинских вокзалов передадут в концессию – Криклий

28.09.20 15:24 , Бизнес Цензор
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Министерство инфраструктуры Украины планирует привлечь инвестиции общим объемом в 3,8 млрд грн за счет передачи в концессию семи ж/д вокзалов.

"Укрзализныця" при поддержке Международной финансовой корпорации подготовила к концессии семь ж/д вокзалов. Сейчас осуществляются финальные технические шаги, чтобы запустить процесс концессии", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе конференции "Инвестиции имеют значение" в Киеве в понедельник.

По его словам, министерство планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций, обеспечить 60,18 млн грн концессионных платежей и 17,4 млн грн налогов в госбюджет.

В концессию планируется передать вокзалы "Харьков", "Киев", "Николаев", "Чоп", "Днепр", "Хмельницкий" и "Винница".

Кроме того, в части развития ж/д направления, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделят 420 млн долл. на проект "Электрификация железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка".

Ориентировочно проект планируют закончить до 2023 года.

аша цель - развивать количество электрифицированных направлений, поскольку это экономнее, экологичнее, безопаснее. И это про то, как мы можем улучшать оборотность вагонного парка, а именно - грузов экспорта и импорта. А это все - про экономику", - пояснил В.Криклий.

Как сообщалось, в январе "Укрзализныця" совместно с ЕБРР и ЕИБ объявила тендер по проекту электрификации ж/д направления Долинская-Николаев-Колосовка, входящего в сеть маршрутов TEN-T. Финансирование проекта будет осуществляться за привлеченные средства ЕБРР и ЕИБ на общую сумму около 366 млн евро с НДС.

В настоящее время, по данным "Укрзализныци", транспортными коридорами TEN-T перевозится около 80% всех транзитных грузов.

МинПром







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