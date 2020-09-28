Российскому металлургпрому прогнозируют падение на 3% Министерство экономического развития ожидает снижения производства в металлургической отрасли за 2020 г. на 3%. Об этом говорится в материалах "Прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.".



По итогам 2019 г. индекс металлургического производства вырос на 1,6%, что обуславливалось некоторым увеличением спроса на металлопродукцию со стороны основных потребителей на внутреннем рынке. В 2020 г. снижение металлургического производства в сопоставимых ценах оценивается на уровне 3%.



Совокупный избыток мировых мощностей черной металлургии в мире (по оценке Организации экономического сотрудничества и развития) составляет 523 млн т. По информации ОЭСР, до 2021 г. сталелитейные мощности могут увеличится на 110 млн т.



Сдержанная динамика роста основных отраслей – потребителей продукции черной металлургии, рост протекционизма и торговых споров (в частности, расширение применения защитных мер в отношении российской металлопродукции), нестабильная ситуация на мировом рынке сырья и металлопродукции будут сдерживать развитие отрасли. Стимулами развития черной металлургии в прогнозном периоде станут повышение металлопотребления через поддержку машиностроительного комплекса, направленную на модернизацию и вывод неэффективных мощностей, развитие экспортных программ для машиностроительных заводов, дальнейшее развитие производства высокопередельной продукции, усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы металлопродукции (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.), реализация планов импортозамещения в отраслях-потребителях, развитие кооперационных связей с зарубежными странами, в том числе, в рамках ЕАЭС.



Инвестиционная политика металлургических компаний будет направлена на технологическую модернизацию действующих мощностей и технологических процессов с целью улучшения качественных характеристик металлопродукции, снижение расходных коэффициентов, а также на снижение экологической нагрузки на окружающую среду.



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