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Польский PGNIG будет поставлять газ в Украину

28.09.20 14:31 , Бизнес Цензор
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Польский нефтегазовый концерн PGNIG начинает поставки природного газа "Оператору ГТС Украины". Об этом со ссылкой на сайт PGNIG сообщает БизнесЦензор.

"В рамках контракта с "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) PGNiG осуществит первые поставки природного газа, предназначенного для "Оператора ГТС Украины", - говорится в сообщении PGNIG.

Поставки газа будут осуществляться в рамках выигранного "Эру Трейдинг" тендера, объявленного "Оператором ГТС Украины". По условиям тендера поставка газа состоится в период с 1 октября 2020 года по 1 мая 2021 года.

Топливо будет предназначено для технических нужд "Оператора газотранспортной системы Украины". Это будут первые поставки природного газа PGNiG для нужд "Оператора ГТС Украины".

Сообщают, что с середины 2016 года PGNiG экспортировала в Украину более 3 млрд кубометров природного газа. Только в первом полугодии 2020 года экспорт PGNiG в Украину составил 0,9 млрд куб. м, что на 190% больше, чем в прошлом году.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Дочерняя компания "Эру Трейдинг" стала первой компанией, осуществившей импорт электроэнергии из стран Европы в Украину.

Напомним, в ноябре 2018 года бывший совладелец группы компаний "ЭРУ" Андрей Фаворов был назначен руководителем газового направления НАК "Нафтогаз Украины".

МинПром

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