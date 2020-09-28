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Украина немного сократила госдолг в гривне

28.09.20 14:10 , Интерфакс-Украина
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Совокупный государственный долг Украины в августе 2020 года сократился на 0,7% в гривне - до 2,338 трлн грн, тогда как в долларовом эквиваленте он увеличился на 0,1% - до 85,1 млрд долл., сообщает Министерство финансов.

Согласно его данным, прямой госдолг в августе этого года в долларовом выражении возрос на 0,2% - до 75 млрд долл., в гривневом - снизился на 0,6%, до 2,061 трлн грн.

В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах увеличился на 1% - до $43,53 млрд.

Гарантированный государством долг в августе этого года сократился на 1,8% - до 277,44 млрд грн, в долларах - на 1%, до 10,1 млрд долл., в том числе внешний - на 1,1%, до 9,32 млрд долл., свидетельствуют данные Минфина.

С начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 0,9% в долларовом эквиваленте и на 17% в гривневом, указал Минфин.

Как сообщило министерство, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам августа возросла до 37,81%, в евро - до 13,05%, тогда как в СПЗ сократилась до 15,34%, в гривне - до 33,12%, а в иенах осталась на уровне 0,68%.

МинПром

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