Украина открыла границы для иностранцев Норма в постановлении Кабинета министров Украины №641 о запрете въезда иностранцев на территорию Украины до 00.00 28 сентября прекратила свое действие, и с понедельника иностранным гражданам разрешен въезд в Украину, пояснил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



"Постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время, там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически, этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", - сказал А.Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.



Спикер подчеркнул, что пограничники руководствуются нормами законодательства, которое регламентирует пересечение государственной границы Украины, а именно законом "О пограничном контроле", постановлением правительства о выезде и въезде иностранцев в Украину.



По словам А.Демченко, отдельных требований к иностранцам относительно самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину на данный момент нет. "Эта норма прекратила свое действие, потому каких-то отдельных моментов, которые бы определило правительство относительно иностранцев при въезде в Украину на период карантина, на данный момент нет", - пояснил он.



Как сообщалось, с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября текущего года правительство запретило въезд в страну иностранцам, определив перечень лиц, на которых данный запрет не распространяется.



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