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Госстат: электроэнергия для населения дорожает, для промышленности – дешевеет

28.09.20 13:35 , РБК Украина
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Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч. Это на 1,4% выше, чем во втором полугодии 2019 года (1,23 грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей составила 1,90 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 14,3% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (2,22 грн).

При этом потребление домохозяйств составило 17,7 млрд кВт∙ч, промышленности - 32,1 млрд кВт∙ч.

Как сообщалось, средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м. Это на 17,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (6 415,8 грн).

В то же время цена газа для бытовых потребителей была на 2,8% выше, чем для небытовых, в то время как ранее цены для населения были ниже, чем для промышленности.

Как сообщалось, во втором квартале 2020 года расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 13,9%.

МинПром

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