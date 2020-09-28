Решение НКРЭКУ о повышении ночных price caps изуродовало систему – Морозов Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла парадоксальное решение повысив ночные price caps. Такое мнение высказал директор по экономике и финансам трубно-колесной компании "Интерпайп" Денис Морозов в интервью агентству Expro .



"Получается нас простимулировали работать днем? Мы же наоборот работали ночью, чтобы систему балансировать, когда есть маленькое потребление и лишняя энергия. Теперь нам иногда бывает выгоднее работать днем, поэтому это постановление НКРЕКУ просто изуродовало систему", - сказал он.



По мнению Д.Морозова, справедливая цена price caps должна быть на уровне 1,10-1,20 грн/кВт-час, а не 1,5 грн/кВт-час как сегодня.



Д.Морозов также выразил мнение, что price caps должны быть динамичными и привязанными к стоимости энергоресурсов в мире - угля, газа и нефти. "Чтобы была какая-то корреляция: когда цена значительно меняется на энергоресурс, то и price caps имеют менять свое значение. Такой подход не позволит монополистам, несмотря на снижение цен энергоресурсов, удерживать высокую цену на электроэнергию. Это бы не допустило ситуации, когда цена на уголь упала, а на электроэнергию – нет", - резюмировал топ-менеджер.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



