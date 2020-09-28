В Украине заговорили о повышении акциза на сжиженный газ Структура потребления моторных топлив в Украине нуждается в коррекции с целью максимального использования нефтеперерабатывающих мощностей, выравнивания торгового баланса и увеличения налоговых поступлений. Об этом свидетельствует специальное исследование "Консалтинговой группы А-95".



Основной отличительной чертой топливного рынка Украины является высокая доля сжиженного газа, которая достигла рекордных в мире 33% в розничной реализации моторных топлив. По объемам использования сжиженного газа на транспорте Украина входит в пятерку крупнейших на планете — в 2020 году объем потребления этого ресурса превысит 2 млн т.



"Украинская корзина моторных топлив нетипична с точки зрения мировой практики и порождает целый ряд серьезных проблем. Это прежде всего упадок и вполне вероятное исчезновение внутренней нефтепереработки, снижение налоговых поступлений, увеличение импорта сжиженного газа и дизтоплива из России и Беларуси", — заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.



Причина диспропорции в потреблении нефтепродуктов — несбалансированное налогообложение. Акциз на сжиженный газ в четыре раза ниже, чем на бензин, — 52 против 213 евро за 1000 л. Почти вдвое ниже акциза на бензин налог на дизтопливо — 139,5 евро/1000 л. Такой перекос привел к деформации в потреблении, поскольку топливо с низким акцизом становится более привлекательным для потребителя: с 2013 по 2019 годы потребление сжиженного газа выросло на 115%, дизтоплива — на 17%, тогда как использование бензина упало на 43%.



"Огромный спрос на сжиженный газ и дизтопливо стимулирует их импорт, более 70% которого приходится на Россию и Беларусь. Между тем украинские НПЗ, работающие на украинском и нероссийском импортном сырье, загружены менее чем на 50%. Они не могут продать бензин, а отказаться от его выпуска невозможно технологически", — говорит С.Куюн.



Переход потребителей на топлива с низким налогом бьет и по госбюджету. Акцизы с нефтепродуктов являются основным источником наполнения Дорожного фонда, из которого финансируется строительство и ремонт дорог.



Для выхода на оптимальную корзину потребления нефтепродуктов необходима коррекция ставок акциза. По расчетам экспертов "Консалтинговой группы А-95", если сегодня акциз на газ составляет 24,4% от акциза на бензин, то для решения задачи сбалансированного нефтепродуктообеспечения это соотношение должно быть не менее 70–75%. При этом акцизный налог на дизтопливо можно оставить на текущем уровне.



"Бензин станет доступнее, сжиженный газ подорожает, но сохранит свою ценовую привлекательность, НПЗ получат перспективу развития, рынок снизит зависимость от импорта, а государство получит дополнительные налоги", — заявили в "А-95", подчеркнув, что выход на новую структуру потребления будет плавным и займет не менее пяти лет.



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