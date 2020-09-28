Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине заговорили о повышении акциза на сжиженный газ

28.09.20 12:59 , enkorr
печать
размер текста:

Структура потребления моторных топлив в Украине нуждается в коррекции с целью максимального использования нефтеперерабатывающих мощностей, выравнивания торгового баланса и увеличения налоговых поступлений. Об этом свидетельствует специальное исследование "Консалтинговой группы А-95".

Основной отличительной чертой топливного рынка Украины является высокая доля сжиженного газа, которая достигла рекордных в мире 33% в розничной реализации моторных топлив. По объемам использования сжиженного газа на транспорте Украина входит в пятерку крупнейших на планете — в 2020 году объем потребления этого ресурса превысит 2 млн т.

"Украинская корзина моторных топлив нетипична с точки зрения мировой практики и порождает целый ряд серьезных проблем. Это прежде всего упадок и вполне вероятное исчезновение внутренней нефтепереработки, снижение налоговых поступлений, увеличение импорта сжиженного газа и дизтоплива из России и Беларуси", — заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Причина диспропорции в потреблении нефтепродуктов — несбалансированное налогообложение. Акциз на сжиженный газ в четыре раза ниже, чем на бензин, — 52 против 213 евро за 1000 л. Почти вдвое ниже акциза на бензин налог на дизтопливо — 139,5 евро/1000 л. Такой перекос привел к деформации в потреблении, поскольку топливо с низким акцизом становится более привлекательным для потребителя: с 2013 по 2019 годы потребление сжиженного газа выросло на 115%, дизтоплива — на 17%, тогда как использование бензина упало на 43%.

"Огромный спрос на сжиженный газ и дизтопливо стимулирует их импорт, более 70% которого приходится на Россию и Беларусь. Между тем украинские НПЗ, работающие на украинском и нероссийском импортном сырье, загружены менее чем на 50%. Они не могут продать бензин, а отказаться от его выпуска невозможно технологически", — говорит С.Куюн.

Переход потребителей на топлива с низким налогом бьет и по госбюджету. Акцизы с нефтепродуктов являются основным источником наполнения Дорожного фонда, из которого финансируется строительство и ремонт дорог.

Для выхода на оптимальную корзину потребления нефтепродуктов необходима коррекция ставок акциза. По расчетам экспертов "Консалтинговой группы А-95", если сегодня акциз на газ составляет 24,4% от акциза на бензин, то для решения задачи сбалансированного нефтепродуктообеспечения это соотношение должно быть не менее 70–75%. При этом акцизный налог на дизтопливо можно оставить на текущем уровне.

"Бензин станет доступнее, сжиженный газ подорожает, но сохранит свою ценовую привлекательность, НПЗ получат перспективу развития, рынок снизит зависимость от импорта, а государство получит дополнительные налоги", — заявили в "А-95", подчеркнув, что выход на новую структуру потребления будет плавным и займет не менее пяти лет.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:41
Население заплатит за газ больше, чем промпредприятия
12:19
АМКР начал отправлять руду через порт Южный
12:03
Минфин погасил ОВГЗ на 110 млн долл.
11:52
Производители энергии из ВИЭ получили 1,1 млрд грн от государства
11:35
Cleveland-Cliffs купит за1,4 млрд долл. активы ArcelorMittal в США
11:18
Минторг США решил обложить пошлинами арматурную проволоку
11:02
Эксперты предрекают ценам на руду падение ниже 100 долл.
11:01
В январе-августе США сократили импорт стали на 21%
10:47
После майской аварии Норникель всерьез задумался об экологии
10:30
Danieli будет строить в Китае новые металлургическкие мощности
10:12
Укрэнерго хочет повысить тариф на э/энергию на 30%
09:58
Турция продлила пошлины на импорт металлопроката
09:36
В Китае растет спрос на сталь
09:24
Alacero прогнозирует снижение стального потребления на 14,5%
08:52
Долги перед производителями зеленой энергии могут погасить за счет выпуска ОВГЗ
08:06
Boeing уволит часть руководителей и продаст объекты недвижимости
25.09.20
17:53
К осени госдолг Украины еще подрос
17:31
Прибыль крупных и средних предприятий Украины рухнула в 7,5 раза
17:06
АМКУ должен жестко отреагировать на повышение энерготарифа – эксперт
16:43
Европейские партнеры не рады успехам украинского экспорта
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!