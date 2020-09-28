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Население заплатит за газ больше, чем промпредприятия

28.09.20 12:41 , РБК Украина
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Средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м. Этом на 17,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (6 415,8 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей Украины составила 5 157,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 21,9% ниже, чем во втором полугодии 2019 года (6 599,3 грн).

При этом бытовые потребители получили за полугодие 4 333,4 млн кубометров газа, небытовые - 12 888,9 млн кубометров.

В то же время цена газа для бытовых потребителей была на 2,8% выше, чем для небытовых, в то время как ранее цены для населения были ниже, чем для промышленности.

Как сообщалось, "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на сентябрь 2020 года на 45%.

Отметим, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа возросла на 1460 гривен (на 45%).

Кроме того, "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения. В первые две недели сентября годовую цену можно было зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа выросла до 5,24 грн/куб. м.

МинПром

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