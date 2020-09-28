Минфин погасил ОВГЗ на 110 млн долл. Министерство финансов Украины 25 сентября погасило шестой купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) со сроком обращения до 2032 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



По данным Минфина, общая сумма выплаты составила 110,625 млн долл.



Как сообщалось, Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долл., в том числе на сумму 1 млрд долл. 681 млн 877,022 тыс. для обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 гг., которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году, и выплаты по ним начисленных процентов.



Новые еврооблигации имеют процентную ставку 7,375% годовых. Купонная выплата по ним осуществляется раз в полгода – 25 марта и 25 сентября.



Их погашение намечено равными частями в размере 25% основной суммы на 25 марта и 25 сентября 2031 года, 25 марта и 25 сентября 2032 года.



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