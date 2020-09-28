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Минфин погасил ОВГЗ на 110 млн долл.

28.09.20 12:03 , Интерфакс-Украина
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Министерство финансов Украины 25 сентября погасило шестой купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) со сроком обращения до 2032 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным Минфина, общая сумма выплаты составила 110,625 млн долл.

Как сообщалось, Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долл., в том числе на сумму 1 млрд долл. 681 млн 877,022 тыс. для обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 гг., которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году, и выплаты по ним начисленных процентов.

Новые еврооблигации имеют процентную ставку 7,375% годовых. Купонная выплата по ним осуществляется раз в полгода – 25 марта и 25 сентября.

Их погашение намечено равными частями в размере 25% основной суммы на 25 марта и 25 сентября 2031 года, 25 марта и 25 сентября 2032 года.

МинПром

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