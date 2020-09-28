Минторг США решил обложить пошлинами арматурную проволоку Министерство торговли США установило предварительную демпинговую маржу на арматурную проволоку и канаты для изготовления преднапряженного железобетона из восьми стран в рамках антидемпингового расследования импорта данной продукции.



Уровень маржи составляет от 23,89% для тайваньских поставщиков и 29,72% для египетских до 170,65% для продукции из ОАЭ и 194,4% - из Саудовской Аравии. Также данный показатель указан для производителей из Аргентины, Колумбии, Нидерландов и Турции.



Расследование было начато Министерством торговли в мае текущего года в соответствии с иском, поданным американскими производителями арматурной проволоки Insteel Wire Products, Sumiden Wire Products и Wire Mesh Corp. Они выдвинули обвинения в демпинге против конкурентов из 15 стран, а также заявили, что турецкие компании пользуются незаконным государственным субсидированием экспорта.



Окончательное решение по данным восьми странам ожидается в начале декабря текущего года. Комиссия по международной торговле вынесет свой вердикт о наличии либо отсутствии ущерба для национальных производителей во второй половине января.



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