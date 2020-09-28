После майской аварии Норникель всерьез задумался об экологии

Компания, выплачивающая большие дивиденды акционерам, должна быть готова много инвестировать в устойчивое развитие, заявил президент "Норильского никеля" Владимир Потанин. По его словам, компания планирует перейти к полноценному содействию "зеленой экономики".



"Норникель", реагируя на майскую аварию на норильской ТЭЦ, которая привела к одному из самых крупных разливов нефтепродуктов в истории России, потратит около 100 млрд рублей на мероприятия по промышленной безопасности - "чтобы не допустить больше ничего подобного или близкого (по масштабам к аварии)", сказал глава компании.



Еще раньше "Норникель" решил увеличить до 250 млрд рублей объем своего Серного проекта, итогом которого станет сокращение выбросов в Норильске на 90% к 2025 г. После консервации Никелевого завода в черте Норильска компания закрывает устаревшие плавильные цеха на границе с Норвегией, что снимет проблему загрязненности приграничной зоны.



Эти расходы формируют программу перехода "Норникеля" на более высокие стандарты устойчивого развития, которая превышает 350 млрд рублей.



По словам В.Потанина, в итоге "Норникель" рассчитывает на полноценное превращение в компанию, "которая содействует зеленой экономике".



Производимые "Норникелем" металлы используются в аккумуляторах электромобилей и автокатализаторах, являясь важным компонентом экологичного техноуклада, но сама компания выступает "одним из главных загрязнителей в Арктике", что ставит ее в "противоречивое состояние", признал В.Потанин.



Обращение Росприроднадзора с иском в суд по делу о размере ущерба от разлива горючего в Норильске - "возможно, это и к лучшему", допустил бизнесмен. "Потому что если мы говорим о вопросах справедливости, то возможно суд - это как раз то самое место, где эта справедливость может быть установлена", - сказал он.



При этом он повторил, что "Норникель" надеялся на досудебное урегулирование спора с Росприроднадзором о размере ущерба, оцененного в 148 млрд рублей, и ориентировался на взаимодействие в рабочей группе, созданной Минприроды.



"Мы обязались и привержены своему обязательству максимально ликвидировать последствия (аварии). И, как нам кажется, мы работаем над этим добросовестно и вдумчиво, и средств на это не жалеем. Но штаф....должен быть справедливым", - отметил глава "Норникеля".



Напомним, что "Норильский никель" считает обращение Росприроднадзора с иском в суд о возмещении вреда окружающей среде в размере 147,78 млрд рублей преждевременным.



МинПром





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