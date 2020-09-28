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Укрэнерго хочет повысить тариф на э/энергию на 30%

28.09.20 10:12 , uaprom.info
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НЭК "Укрэнерго" предложит Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 ноября с 240,23 грн до 313,07 грн за МВт-ч, вместо изначально предложенных 640,48 грн за МВт-ч (без НДС).

Такое решение приняла НЭК по итогам открытого обсуждения изменений к тарифу на передачу 25 сентября.

В компании уточнили, что это повышение не учитывает финансирование дефицита госпредприятия "Гарантированный покупатель" по выплате "зеленого тарифа" для промышленных СЭС.

Согласно расчетам компании, предоставленным в финале обсуждений, тариф на уровне 313,07 грн за МВт-ч возможен при условии предоставления в последние месяцы 2020 года нетарифных источников финансирования дефицита компании, связанного с ПСО, кроме домашних СЭС, в пользу "ГарПока".

Такими альтернативными источниками может быть внешнее финансирование МФО или государственных банков.

На 2021 год "Укрэнерго" предлагает установить тариф на передачу электроэнергии в размере 501,03 грн/МВт-ч, для предприятий "зеленой" металлургии – 91,73 грн./МВт-ч.

Согласно обоснованию к проекту решения расчет тарифа осуществлен с учетом прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы и применением индекса потребительских цен 108,1% в среднем к предыдущему году и индекса цен производителей промышленной продукции 108,7% (декабрь к декабрю).

В компании отмечают, что основное влияние на необходимость повышения тарифа окажут расходы, связанные с выполнением специальных обязательств (ПСО), в частности, для выплат по "зеленому тарифу", составляющие в его структуре 81,6% или 406,69 грн за МВт-ч.

В то же время расходы на операционную деятельность НЭК в 2021 году без рыночных составляющих измеряются 4,23 млрд грн, или 30,83 грн за МВт-ч (6,2% в общей структуре расходов).

"Укрэнерго" также указывает, что при расчете тарифа учтено снижение объемов потребления (передачи) электроэнергии в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 1,3% вследствие падения экономики из-за противоэпидемического карантина, что является негативным фактором для его формирования, поскольку увеличивает дополнительное увеличение средневзвешенного тарифа.

МинПром

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