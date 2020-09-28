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Турция продлила пошлины на импорт металлопроката

28.09.20 09:58 , МеталлСервис
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Турция продлила действие временных импортных пошлин на ряд металлопроката.

Меры введены с 30 сентября по 31 декабря 2020 года и касаются стальной продукции, соответствующей таможенным кодам 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7216, 7219, 7220, 7224, 7225 и 7228.

Евросоюз и страны, с которыми у Турции заключено соглашение о свободной торговле, под ограничения не попадают. Ставки пошлин варьируются от 11% до 22%.

Турецкие власти объявили о введении на 3 месяца дополнительных импортных пошлин на некоторые виды готового проката и стальных полуфабрикатов 18 апреля 2020 года. 15 июля действие пошлин было продлено.

МинПром

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