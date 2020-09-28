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В Китае растет спрос на сталь

28.09.20 09:36
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Спрос на сталь в Китае растет и в ближайшие месяцы спрос сохранится, сообщает Yieh.com.

В Китае также растут продажи стали, что обеспечит рабочие места и устойчивость производства и цепочки поставок.

Сообщалось, что спрос на сталь в Китае в сентябре и октябре будет очень высок. Экономический рост Китая также ускоряется благодаря мощной поддержке и успешным усилиям правительства по нейтрализации воздействия COVID-19 на его экономику.

Существует множество новых мер политики, направленных на ускорение роста промышленного производства, торговли, экспорта и инвестиций в основной капитал. Планы финансового и денежно-кредитного стимулирования многих стран оказали положительное влияние на рост рынка стали Китая.

МинПром

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