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Долги перед производителями зеленой энергии могут погасить за счет выпуска ОВГЗ

28.09.20 08:52 , Интерфакс-Украина
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Выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале этого года части долга и других расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) предлагают депутаты фракции большинства "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский.

Согласно законопроекту №4151, внесенному ими в Раду 24 сентября и опубликованному в пятницу, после выпуска ОВГЗ на такую сумму она будет передана в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"), а та – перед производителями ВИЭ.

Для этого предлагается увеличить предельный размер дефицита госбюджета-2020 будет увеличен с 298,4 до 318 млрд грн.

Авторы законопроекта напоминают, что задолженность "ГарПок" перед "зелеными" на 1 августа 2020 составляла 22,4 млрд грн, и правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% ее в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.

Помимо того правками в закон "Об альтернативных источниках энергии" от июля этого года установлено, что правительство предусматривает в госбюджете расходы на финансовую поддержку "ГарПока" для оплаты электроэнергии из ВИЭ в размере не менее 20% прогнозной выработки такой электроэнергии на соответствующий год. Согласно расчетам НКРЭКУ и "ГарПок" в 2020 году это составит 13,2 млрд кВт-ч на 53,2 млрд грн, а значит в госбюджете надо предусмотреть 10,64 млрд грн.

МинПром

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