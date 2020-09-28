Boeing уволит часть руководителей и продаст объекты недвижимости На фоне кризиса, с которым столкнулась Boeing после снятия с полетов самолетов 737 MAX и пандемии коронавируса COVID-19, компания намерена уволить часть руководителей и продать несколько объектов недвижимости. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор.



Как сообщается, речь идет об увольнении 170 руководящих сотрудников среднего звена. 70 из них работают в подразделении коммерческих самолетов. Им предложено покинуть компанию и получить годовую зарплату. Должностей также могут лишиться несколько вице-президентов компании. По данным источников, часть топ-менеджеров покинет компанию 2 октября, до конца года будут уволены остальные.



В качестве объекта недвижимости, который Boeing планирует продать для сокращения расходов, Bloomberg назвал комплекс во французском стиле в штате Миссури, недалеко от Сент-Луиса. Он является резиденцией топ-менеджмента компании. Также компания может перенести все производственные мощности, задействованные в выпуске самолетов 787 Dreamliner, на одно предприятие в Южной Каролине.



По итогам второго квартала 2020 года чистый убыток Boeing составил $2,4 млрд. Выручка Boeing во втором квартале снизилась на 25%, до $11,8 млрд. С начала года акции Boeing подешевели на 46%. В сентябре 2020 года Конгресс США опубликовал итоговый доклад о двух катастрофах Boeing 737 MAX.



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