АМКУ должен жестко отреагировать на повышение энерготарифа – эксперт

Антимонопольный комитет должен жестко отреагировать на попытку повысить тариф на транспортировку электроэнергии, поскольку никто не должен пользоваться своим монопольным положением на рынке. Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, комментируя намерение НКРЭКУ повысить почти в три раза тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.



"Тариф на транспортировку электрической энергии – это тариф монопольный. Вы другим путем как через наши сети вы никоим образом протранспортировать электрическую энергию не сможете. Поэтому, естественно, здесь должно быть жесткое вмешательство Антимонопольного комитета", - сказал О.Пендзин.



Он также подчеркнул, что резкое повышение тарифа на транспортировку электроэнергии ударит по промышленности и приведет к повышению себестоимости их продукции.



"Повышение цен на транспортировку электрической энергии очень сильно ударит по себестоимости промышленного сектора. А он и так сегодня сводит концы с концами", - объяснил О.Пендзин.



Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 640,23 грн / МВт-ч.



Также сообщалось, что крупнейший в Украине металлургический комбинат - потребитель электроэнергии "АрселорМиттал Кривой Рог" просит главу Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса инициировать мораторий на повышение тарифов на передачу электроэнергии и на диспетчерское управление до конца 2021 года.



МинПром

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