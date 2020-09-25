Европейские партнеры не рады успехам украинского экспорта

Успех украинского экспорта в ЕС в 2014-2019 годах приводит к тому, что европейские структуры менее охотно идут навстречу Киеву в вопросах доступа к рынку. Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.
По его словам, нынешний год является феноменом на фоне уменьшения объемов украинского экспорта в ЕС, фиксируется рост экспорта в страны Азии.
Более того, если традиционно падение внешней торговли в нынешнем году объясняется последствиями пандемии, которая влияет на контакты бизнеса, то в отношении с ЕС коронавирус наложился на еще одну проблему.
"Тот успех, которого за последние годы – с 2014 по 2019, достиг украинский экспорт на европейском рынке, приводит к постепенному сопротивлению со стороны евроинституций", - пояснил он.
По его словам, сейчас решение технических проблем, связанных с доступом украинских товаров на рынки стран ЕС, происходит гораздо сложнее, чем пару лет назад.
В качестве примера Т.Качка назвал присоединение Украины к ACAA. "Надеюсь, что переговоры ЕС относительно соответствия Украины начнутся уже в октябре. Однако сейчас переговоры идут существенно сложнее, чем еще пару лет назад", - добавил он.