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Европейские партнеры не рады успехам украинского экспорта

25.09.20 16:43 , uaprom.info
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Успех украинского экспорта в ЕС в 2014-2019 годах приводит к тому, что европейские структуры менее охотно идут навстречу Киеву в вопросах доступа к рынку. Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, нынешний год является феноменом на фоне уменьшения объемов украинского экспорта в ЕС, фиксируется рост экспорта в страны Азии.

Более того, если традиционно падение внешней торговли в нынешнем году объясняется последствиями пандемии, которая влияет на контакты бизнеса, то в отношении с ЕС коронавирус наложился на еще одну проблему.

"Тот успех, которого за последние годы – с 2014 по 2019, достиг украинский экспорт на европейском рынке, приводит к постепенному сопротивлению со стороны евроинституций", - пояснил он.

По его словам, сейчас решение технических проблем, связанных с доступом украинских товаров на рынки стран ЕС, происходит гораздо сложнее, чем пару лет назад.

В качестве примера Т.Качка назвал присоединение Украины к ACAA. "Надеюсь, что переговоры ЕС относительно соответствия Украины начнутся уже в октябре. Однако сейчас переговоры идут существенно сложнее, чем еще пару лет назад", - добавил он.

МинПром

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