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Рост украинской экономики уже начался – Шмыгаль

25.09.20 16:19 , РБК Украина
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Падение экономики Украины во втором квартале 2020 года было не таким значительным, как прогнозировалось ранее. Рост экономики уже начался. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на встрече со студентами Национального университета "Львовская политехника" во Львове.

"Мы ожидаем умеренного роста экономики, которое уже началось", - сказал он. Глава Кабмина также отметил, что "Украина достаточно уверенно прошла кризис".

"Все наши международные партнеры удивляются, как так случилось, что во втором квартале все упали, в том числе США более чем на 30%. Мы ожидали падение на 14%, получили 11%. Проходим спокойно", - сказал он.

Отметим, Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно уточненным данным, экономика сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, против первого квартала года падение составило 9,9%.

Напомним, Кабинет министров сохранил прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%. По оценке Минэкономики, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

МинПром

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