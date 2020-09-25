Украина будет усиливать обороноспособность с помощью Бразилии Представители МИД Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, "Укроборонпрома" во время международной видеоконференции по ключевым направлениям сотрудничества Украины и Бразилии в сфере оборонной промышленности обсудили с бразильскими коллегами возможность совместных проектов. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".



"Во время конференции было обсуждено текущее состояние сотрудничества между оборонной промышленности и пути его активизации. Каждая из сторон представила свое видение потенциальных тем для дальнейшего диалога. Директор "СпецТехноЭкспорт", кроме предложений по поставкам современных образцов вооружения и военной техники, рассказал о перспективах сотрудничества в сфере совместных разработок и озвучил предложения украинской стороны относительно возможных направлений такого сотрудничества", - говорится в сообщении "Укроборонпрома".



Как отмечается, стороны договорились о дальнейшем подписании двух меморандумов - о взаимопонимании по развитию производства и коммерческого использования оборонного производства и о взаимопонимании по вопросам научно-технического сотрудничества в оборонной отрасли. Подписание запланировано в рамках следующего этапа диалога, который состоится во время визита бразильской делегации в Украину в октябре текущего года.



В пресс-службе также сообщили, что представители Бразилии посетят украинские производственные предприятия и испытательные полигоны.



Во время переговоров Бразилию представили директор секретариата по вопросам оборонной продукции министра обороны Бразилии Маркус Розас Дего Понтис, директор департамента развития торговли Луис Антонио Дуизит Брито, а также представители министерства иностранных дел Бразилии.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



