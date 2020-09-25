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АМКР получил первый из 4 чешских локомотивов EffiShunter 1600

25.09.20 15:35 , ЦТС
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Компания CZ Loko отправила заказчикам, украинскому меткомбинату "ArcelorMittal Кривой Рог" и финской Fenniarail, по одному маневровому локомотиву EffiShunter 1600.

Как пишет ЦТС, 23 сентября чешская фирма опубликовала соответствующий видеоролик, сопроводив его комментарием: "Вперед, Восток и Север".

На видео видно, что локомотивы сопровождают две платформы с тележками. В CZ Loko пояснили, что это тележки широкой колеи, замена на которые будет произведена на станции Ганиска, что вблизи словацкого Кошице (от Ганиски до Ужгорода проложена колея стандарта 1520 мм - ЦТС).

Отметим, что изначально на локомотивы были установлены тележки для ширины колеи 1435 мм, в том числе для того, чтобы они могли проходить испытания на полигоне в Велиме (Чехия).

Испытания первого EffiShunter 1600 для "ArcelorMittal Кривой Рог" начались в конце августа. На стадии производства находятся еще три таких тепловоза для украинского меткомбината.

Контракт по схеме финансового лизинга при поддержке OTP Leasing на поставку четырех EffiShunter 1600 был подписан летом 2019 года. Все тепловозы общей стоимостью 9 млн евро должны поступить на украинское предприятие в 2020 году.

EffiShunter 1600 оптимизированы для маневровых и тяжелых работ на промышленных ветках, в частности в металлургической и добывающей промышленности. На локомотивах установлен дизельный двигатель Caterpillar мощностью 1550 киловатт и генератор тяги Siemens.

МинПром

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