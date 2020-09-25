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Азовсталь выполнила капитальный ремонт стана 3600

25.09.20 15:18 , mrpl.city
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В толстолистовом цехе меткомбината "Азовсталь" Группы "Метинвест" завершен ответственный капитальный ремонт стана "3600". За десять суток прокатное оборудование восстановлено до проектных параметров. Инвестиции в капремонт составили 60 млн грн.

В ходе капремонта на черновой клети стана "3600" заменили вкладыши шпинделей главного привода, линейки манипуляторов, провели ремонт металлоконструкций пылеотсосов и площадок обслуживания. На чистовой - выполнили замену шпинделей главного привода, отремонтировали рольганги с заменой роликов, подшипников, крепежа подушек и муфт привода.

На линии резки произвели ремонт холодильников, шлепперов, рольгангов, замену ножевого стола поперечных ножниц № 2. В машинных залах – ремонт и последующую наладку преобразовательных агрегатов, тиристорных преобразователей, замену кабельно-проводниковой продукции.

Поработали и с энергооборудованием: сделали ремонт и замену запорно-регулирующей арматуры, замену трубопроводов, насоса системы гидросбива окалины, ремонт и чистку сопел. Также выполнили ремонт, ревизию и регулировку систем автоматики. Произвели очистку оборудования. В результате четкой организации все работы были выполнены за десять суток.

Генеральный директор МК "Азовсталь"» Энвер Цкитишвили отметил: "В организации эффективного и конкурентоспособного производства важным моментом является своевременное качественное проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования структурных подразделений и его техобслуживание. Капитальный ремонт стана "3600" мы проводим ежегодно для восстановления оборудования до проектных параметров и соблюдения высокого качества металлопродукции".

МинПром

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