Русал ушел с острова Джерси в Калининград Компания UC Rusal ("Русал"), один из крупнейших мировых производителей алюминия, завершила процесс перерегистрации с британского острова Джерси на российский Калининград. Об этом сообщает пресс-служба специального административного района (САР) Октябрьский (Калининградская область).



"Сегодня, 25 сентября, Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания «РУСАЛ» завершила процесс перерегистрации с острова Джерси в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении. Компания стала 33-м резидентом САР Октябрьский. Соответствующие записи сделаны в реестре офшора и в ЕГРЮЛ.



Напомним, в апреле 2018 г. компании En+, UC Rusal и "Евросибэнерго" Олега Дерипаски попали в санкционный список США. В начале 2019 г. ограничения были сняты после отказа от контроля над компаниями со стороны Дерипаски, который продал часть своих акций. В августе того же года акционеры компании утвердили перерегистрацию UC Rusal в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде с острова Джерси.



Кроме острова Октябрьский САРом является остров Русский во Владивостоке, оба созданы в 2018 г. САРы задумывались как механизм, который позволит вывести из зарубежных офшоров подконтрольные россиянам международные компании, против которых введены санкции. Для них предусмотрены низкие налоговые ставки на доходы и приоритет международного права до 2029 г. В первые шесть лет у резидентов САРов будет нулевой налог на прибыль. Далее ставка будет 10%, т. е. вдвое ниже стандартной.



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