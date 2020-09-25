На следующей неделе Украина может открыть границы для въезда иностранцев Кабинет министров Украины не будет продлевать запрет на въезд для иностранцев. Таким образом, границы откроются уже на следующей неделе. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров. По его словам, в правительстве нет информации о продлении этого запрета.



"Оно (постановление, - ред.) утратит силу само после выходных", - добавил источник.



Напомним, с 28 августа в Украине вступил в силу запрет на въезд иностранных граждан сроком на один месяц. В то же время границы оставались открытыми для иностранных студентов, военных, которые проходят службу в Украине, дипломатов, водителей, членов экипажей и так далее.



При этом премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что Украина может открыть границы для иностранцев при спаде заболеваемости коронавирусом. Однако, как показывает практика, закрытие границ просто не будут продлевать.



Отметим, в рамках этого решения также был запрещен транзитный въезд. Это, в частности, стало одной из причин напряженной ситуации на прошлой неделе, когда в Украину пытались въехать сотни паломников-хасидов.



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