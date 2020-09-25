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На следующей неделе Украина может открыть границы для въезда иностранцев

25.09.20 14:12 , РБК Украина
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Кабинет министров Украины не будет продлевать запрет на въезд для иностранцев. Таким образом, границы откроются уже на следующей неделе. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров. По его словам, в правительстве нет информации о продлении этого запрета.

"Оно (постановление, - ред.) утратит силу само после выходных", - добавил источник.

Напомним, с 28 августа в Украине вступил в силу запрет на въезд иностранных граждан сроком на один месяц. В то же время границы оставались открытыми для иностранных студентов, военных, которые проходят службу в Украине, дипломатов, водителей, членов экипажей и так далее.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что Украина может открыть границы для иностранцев при спаде заболеваемости коронавирусом. Однако, как показывает практика, закрытие границ просто не будут продлевать.

Отметим, в рамках этого решения также был запрещен транзитный въезд. Это, в частности, стало одной из причин напряженной ситуации на прошлой неделе, когда в Украину пытались въехать сотни паломников-хасидов.

МинПром

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