Китайский Шэньчжэнь опередил Нью-Йорк по количеству небоскребов Южнокитайский мегаполис Шэньчжэнь (провинция Гуандун) опередил Нью-Йорк по количеству небоскребов, заняв по этому показателю второе место в мире после Гонконга. Об этом свидетельствуют данные международного Совета по высотным зданиям и городской среде.



В настоящее время в Шэньчжэне, бывшем сорок лет назад рыбацкой деревушкой, зарегистрировано 289 башен из стекла и бетона. Речь идет о полностью построенных здания высотой от 150 метров (в среднем порядка сорока этажей) и выше. В крупнейшем американском мегаполисе таковых насчитывается 283.



Первое место в этом рейтинге продолжает прочно удерживать Гонконг с показателем 354. В пятерку лидеров также вошли Дубай (202) и Шанхай (165).



В рейтинге стран, наиболее интенсивно застроенных высотками, лидирует Китай — 2204 небоскреба. Его показатель почти в три раза превосходит США (808). Далее следуют Япония (259), Объединенные Арабские Эмираты (255) и Республика Корея (231).



Общее же количество небоскребов на планете на данный момент уже достигло 4991. В стадии строительства находится еще 744 башни, в том числе 321 в Китае, свидетельствуют данные организации.



МинПром



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