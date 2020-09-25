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Госэкоинспекция Харькова требует остановить работу коксового завода Новомет

25.09.20 13:07 , ЛИГА
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Госэкоинспекция подала иск в суд Харькова с требованием остановить работу коксового завода "Новомет". Начисленный убыток окружающей среде от работы Харьковского коксового завода "Новомет" составляет 3,6 млн грн. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ведомства Андрей Малеваный.

"Мое мнение – это катастрофически мало, однако это та сумма, которая рассчитывается в соответствии с действующим законодательством", - написал А.Малеваный.

Он добавил, что деятельность завода будет остановлена. Госэкоинспекция обратилась в Харьковский окружной админсуд с соответствующим иском.

По данным инспекции, завод "Новомет" нарушает природоохранное законодательство.

"Проводя инспекцию коксового завода Новомет, мы зафиксировали выбросы опасных веществ. Это – аммиак, фенол и сероводород. Превышение граничнодопустимых концентраций формальдегида и оксида углерода были выявлены в одной из контрольных точек города – на перекрестке улиц Кибальчича и Карачевского шоссе", - сообщил А.Малеваный.

Сегодня Госэкоинспекция продвигает законодательные и нормативные изменения для повышения штрафов и суммы ущерба. Сейчас они не отвечают причиненному окружающей среде вреду, считает А.Малеваный.

"С принятием законопроекта №3091 ситуация изменится. Будут увеличены штрафные санкции за недопуск инспекторов, которые, также, получат возможность проходить на предприятие ночью и в выходные дни", - резюмировала глава Госэкоинспекции.

23 сентября Госэконоинспекция сообщила, что готовит документы для судебного иска против Харьковского коксового завода "Новомет" с целью добиться полного прекращения деятельности предприятия. Инспекция также обещала пересмотреть штрафы за экологический ущерб, нанесенный предприятием. 20 сентября при инспектировании предприятия были оштрафованы два руководителя завода на 272 грн.

МинПром

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